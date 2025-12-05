Las autoridades realizaron la noche del jueves 4 de diciembre, un operativo articulado en diversos sectores, principalmente, en zonas con mayor incidencia delictiva, con la finalidad de reforzar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia en la provincia de Sullana.

En el despliegue participaron efectivos policiales de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus), personal de la Municipalidad de Sullana, Serenazgo, Fiscalía de Prevención del Delito, Serenazgo y el equipo de drones del Ejército del Perú, quienes se desplazaron por distintos puntos estratégicos.

Durante el operativo realizaron controles de identidad, verificación de antecedentes y supervisión del cumplimiento de las normas, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.