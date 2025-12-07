Tres suboficiales de la Policía Nacional serán enviados al penal de Piura, luego que el Poder Judicial les dictó 10 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de concusión y fraude procesal en agravio del Estado. Ellos son investigados porque habrían acusado falsamente a un joven de portar un celular robado y fue conducido a la comisaría de Tambogrande. Además, le solicitaron y recibieron S/1,400 para liberarlo.

El Sexto Juzgado de Investigación de Piura fue quien dictó la medida contra los efectivos policiales, Bryan Smith Maza Cagallaza, Leandro Juniors Jocope Almestar y Jorge Armando Martínez Álvarez. El requerimiento de prisión fue sustentado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

Mientras que un suboficial de tercera y un alférez de la PNP afrontarán el proceso en libertad, debido a que el juzgado les dictó la medida de comparecencia restringida. Ambos son investigados porque habrían firmado la documentación respecto al caso.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 11 de junio de 2025, cuando los policías habrían detenido ilegalmente al ciudadano G.C.H.S. en la esquina del jirón Huancabamba con jirón Sullana, en el distrito de Tambogrande.

A él lo acusaron falsamente de portar un celular robado, pese a que el equipo tenía procedencia legal. Según la investigación, determinaron que no existía flagrancia, requisitoria ni motivo válido para un control de identidad policial.

Tras ello, el agraviado interpuso la denuncia contra los policías de la comisaría de Tambogrande, debido a que le habrían solicitado dinero para su liberación y les entregó S/ 1,450 soles en dos partes. Todos ellos, fueron intervenidos en Sullana, Tambogrande y Talara.

Ante esto, el pasado 22 de noviembre, los efectivos policiales fueron intervenidos en las ciudades de Sullana, Tambogrande y Talara.