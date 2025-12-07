El presidente José Jerí anunció que el Gobierno declarará en estado de emergencia a las provincias de Sullana y Piura, y evalúa incluir también a Talara, ante el incremento de la criminalidad en la región.

El mandatario sostuvo que esta medida busca responder de manera inmediata a la ola de violencia y replicará el modelo aplicado previamente en Lima, Callao, La Libertad y zonas de frontera, fortaleciendo la inteligencia policial y agilizando las intervenciones.

José Jerí afirmó que el estado de emergencia será una herramienta para reforzar el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de mitigar la sensación de inseguridad y reducir progresivamente los índices delictivos. Destacó, además, la importancia de la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información que facilite acciones más efectivas contra las organizaciones criminales.

Durante su visita a Piura, el mandatario cumplió una agenda de trabajo que incluyó la inspección del centro de videovigilancia de Castilla, la supervisión de obras en la avenida Sullana y la entrega de equipamiento policial en la sede de la Macro Región Policial. Esta gira forma parte del recorrido nacional del Ejecutivo para acercar servicios del Estado, que ya ha abarcado regiones como Huánuco, Junín, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Tumbes y Tacna.