El conductor de televisión, Phillip Butters, anunció este viernes 5 de diciembre su renuncia a la militancia de Avanza País, partido que lo impulsaba como precandidato presidencial para las próximas Elecciones Generales del 2026.

A través de un comunicado público, informó que su decisión de declinar a la precandidatura, obedece a “motivos políticos y personales”, sin detallar a fondo sobre las discrepancias internas que habrían motivado su salida.

Sin embargo, lamentó que no exista organización para llevar adelante una campaña seria.

“He tomado la decisión de declinar mi precandidatura presidencial en Avanza País. No existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria. Gracias a todos los que apoyaron la propuesta”, publicó Phillip Butters en sus redes sociales.

La renuncia de Phillip Butters ocurre en la antesala de las elecciones internas que Avanza País realizará este domingo 7 de diciembre, en las que la agrupación elegirá a su fórmula presidencial, así como a sus candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino.

Con su salida, Avanza País deberá redefinir su oferta electoral y evaluar si presenta una nueva alternativa para la contienda presidencial del 2026.

Como se sabe, un total de 37 organizaciones políticas participarán en este proceso simultáneo supervisado por los organismos electorales.

