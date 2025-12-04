Del cerro al Bernabéu. Cliver Huamán, el joven andahuaylino de 15 años conocido como “Pol Deportes”, continúa sorprendiendo al mundo con su historia de esfuerzo y talento. Ahora, se alista para narrar un partido de Champions League.

Tras hacerse viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Monumental de Ate , el adolescente dio su primer gran salto al relatar desde el Estadio Nacional durante el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, donde su estilo y entusiasmo fueron transmitidos oficialmente.

El siguiente capítulo de su historia llegó en una entrevista para Latina Tv. Mientras conversaba en el programa Arriba mi gente, recibió en vivo una inesperada noticia: viajará a España para retransmitir el partido de Champions League entre el Real Madrid y Manchester City desde el Estadio Santiago Bernabéu .

La invitación, anunciada por el conductor Santi Lesmes mientras sonaba el himno de la Champions, dejó al joven emocionado y casi sin palabras.

Cliver, quien viajará acompañado de su hermano, agradeció la oportunidad y expresó su alegría por cumplir un sueño que parecía inalcanzable. Además del partido, tendrá acceso a un recorrido especial por las instalaciones del diario Marca, uno de los medios deportivos más influyentes del mundo.

La propuesta marca un nuevo hito en la carrera del adolescente, cuyo relato desde lo alto de un cerro lo catapultó a la escena internacional.

La historia de “Pol Deportes” ha sido replicada por medios de varios países como Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, y España, donde incluso programas como El Chiringuito destacaron su habilidad y pasión para narrar.

Así, de narrar con un celular desde un cerro -porque no logró acceder al Estadio Monumental porque no le dieron acreditación- ahora pasará a vivir de cerca la Champions desde el Bernabéu.