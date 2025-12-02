Como parte de la investigación preparatoria por el caso Los Dinámicos del Centro, el Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura contra Francisco Muedas Santana, vinculado a Vladimir Cerrón.

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó dicha medida para asegurar que Muedas Santana cumpla con el mandato de prisión preventiva dictado en su contra el 15 de octubre de 2021, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que dirige la investigación preparatoria de este caso.

El magistrado consideró, al tomar su decisión, que desde 2022 estaba pendiente la renovación de la orden de captura del mencionado investigado.

Según la resolución emitida el 10 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, Chávez Tamariz ordenó que se notifique a las autoridades correspondientes para proceder a la renovación de las órdenes de ubicación y captura del citado investigado en el caso.

El magistrado también ordenó que se informe a la Administración del Módulo Procesal Penal sobre la conducta inoficiosa de los especialistas anteriores a cargo del caso en relación con lo ocurrido.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Los Dinámicos del Centro era una red criminal integrada por más de 42 personas distribuidas en cuatro niveles, que se dedicaba principalmente a dos actividades: cobrar sobornos para otorgar licencias de conducir en la región de Junín y contratar a personal afiliado o simpatizante de Perú Libre para luego exigirles sobornos.