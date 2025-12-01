Sorpresas en el Partido Aprista Peruano. En las últimas semanas no se sabía con certeza si los militantes del partido de la estrella respaldaría a rostros conocidos como el de Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo o Hernán Garrido Lecca para ser su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026.

Sin embargo, la lista que ganó en el APRA sería la número 7.

Así, el partido que lideró el fallecido Alan García tendrá un nuevo representante. Se trata de Pitter Enrique Valderrama Peña.

Lo acompañarán María Inés Valdivia Acuña y Lucio Antonio Vásquez Sánchez como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

CIFRAS

De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con las actas contabilizadas al 94.50%, la lista de Valderrama Peña habría ganado con el 26.57% de preferencia.

El segundo lugar quedó la lista que encabezó el excongresista Javier Velásquez Quesquén junto a Carla García y Luis Wilson.

La fórmula obtuvo 25.26 % de votación.

El tercer lugar fue ocupado por la lista del excongresista Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García.

La fórmula integrada por dos exlegisladores alcanzó 21.94% de respaldo.

Mientras que la fórmula de Hernán Garrido Lecca, Omar Quezada y Olga Cribilleros obtuvo 16.24 % de respaldo.

Las otras 10 precandidatos alcanzaron una votación menor (ver infografía).

El nivel de participación de las elecciones internas del APRA superó el 10% de presencia, tal como lo prevé el reglamento.

En total fueron a votar 13,868 militantes, es decir, el 36.87% de asistencia. Se registró un ausentismo de 63.14%.

Cabe precisar que de los 13, 868 votos registrados, 12,425 fueron votos válidos, 1123 en blanco y 320 nulos.

Al cierre de esta edición, Carla García ocupaba el primer lugar en la votación para ser candidata al Senado, le siguen Jorge del Castillo, José Luis Manuel Delgado Núñez del Arco y Mónica Yaya.

DESARROLLO

Las mesas de votación a nivel nacional abrieron sus puertas desde antes de las 8:00 a.m. y cerraron a las 3:00 p.m., tiempo en que los afiliados no solo votaron por su lista para candidato a la presidencia, sino también para la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Carla García, precandidata a la primera vicepresidencia, dijo que la fórmula que ella integra “representa a todo el país y garantiza la presencia del Partido Aprista 100 años más en las organizaciones políticas”.

“Saludo a las otras listas, espero que les vaya bien. Los apristas dejamos la competencia y entregamos los mejores cuadros al país”, dijo la hija del fallecido expresidente Alan García.

Por otro lado, Jorge del Castillo dijo que el APRA tiene una alta probabilidad de llegar a un segunda vuelta y ofrecer una alternativa con propuestas claras y experiencia de gobierno.

“La convicción inicial es elegir una opción, pero la segunda es respaldar al que gane”, sostuvo.

GANADOR

Enrique Valderrama es un periodista que milita en el APRA hace 10 años.

En la agrupación política ocupó cargos como la Secretaría General del Comando Universitario Aprista en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la integración de la Comisión Política Nacional.

Estudió derecho en la Universidad de San Martín de Porres.

María Inés Valdivia Acuña, quien será la candidata a la primera vicepresidencia por el APRA, es una historiadora con magíster en Historia por la Universidad Federal de Río Grande del Sur.

Mientras que Lucio Antonio Vásquez Sánchez, candidato a la segunda vicepresidencia, conocido en la tienda aprista como “Mochero Vásquez”.

El viernes, Enrique Valderrama estuvo en una actividad en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“O estamos con el cambio o estamos con la continuidad, o estamos con nuestro pasado reciente o estamos con el futuro, estamos con la posibilidad únicamente de entrar a pelear la contienda para que algunos aseguren una curul o vamos a la gran victoria popular de abril (2026) de un Apra renovado y relanzada queridos compañeros”, afirmó.

En la misma línea, dijo que “si quieren un futuro de cambio y esa posibilidad de historia, entonces vayan el domingo y escriban el 7 en la fórmula presidencial”.

MÁS

El partido de Renovación Popular también tuvo la elección interna con la modalidad de un militante, un voto.

Al cierre de esta edición, se había contabilizado el 97.03% de las actas con los votos de 9136 afiliados, por lo tanto, superaron la valla requerida.

El único candidato presidencial en la agrupación era Rafael López Aliaga.

Por otro lado, las otras 37 organizaciones políticas eligieron a sus delegados, quienes tendrán la tarea de elegir a sus candidatos el 7 de diciembre.

Keiko Fujimori, única candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), recordó que su partido tiene más de 15 años de vida institucional y que en todo este tiempo han preparado cuadros.

“Tenemos la Escuela Naranja y lo que hemos venido haciendo es fortalecer cada una de nuestras bases. Hemos visto con gran satisfacción como nuestro partido se sigue incrementado, tenemos presencia distrital y regional”, declaró tras emitir su voto para la elección de delegados.

Por su parte, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), también participó de la elección de delegados.

“Yo estoy convencido de que a los 25 años de fundado el partido, le corresponde a APP tener la oportunidad de gobernar al Perú. Eso significa servir al Perú, trabajar por el Perú y que haya un punto de quiebre donde se conozca la realidad del país”, afirmó.