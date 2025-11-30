La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre las recientes condenas a los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra, calificándolas como “lamentables” para el país.

Destacó que ambas sentencias son de primera instancia y podrán ser apeladas, pero remarcó que, en el caso de Vizcarra, “hubo pruebas contundentes” relacionadas con presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional.

Señaló que corresponde esperar el desarrollo de los procesos y la resolución final de la justicia.

Las declaraciones fueron brindadas durante la elección de delegados de Fuerza Popular, instancia que definirá posteriormente las listas presidenciales y parlamentarias.

Plancha presidencial

Keiko Fujimori confirmó que encabezará la fórmula presidencial de su partido, acompañada por Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo, resaltando su “experiencia política” y “lealtad comprobada”.

La lideresa del fujimorismo reconoció que uno de sus principales retos será recuperar la confianza de un electorado mayoritariamente indeciso.

Anunció que su plan de gobierno será presentado a mediados de diciembre y tendrá como eje central la lucha contra la inseguridad y la recuperación del orden público, temas que -dijo- serán explicados en detalle durante los primeros meses del 2026.