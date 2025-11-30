El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunciará este martes 2 de diciembre la lista de los 8,000 seleccionados de la Beca Permanencia 2025, dirigida a estudiantes de universidades públicas con alto rendimiento académico y clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh.
Los resultados estarán disponibles en la web institucional y en las casillas electrónicas Sibec de cada postulante.
Los jóvenes que resulten seleccionados deberán aceptar formalmente la beca del 3 al 10 de diciembre, mediante la lectura y firma digital de documentos establecidos en el proceso. Concluida esta etapa, Pronabec emitirá la resolución oficial de becarios y procederá con la adjudicación de los beneficios.
La beca cubre mensualmente gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio hasta el término de la carrera, además de brindar acompañamiento socioemocional y de bienestar.
En sus nueve convocatorias, más de 43,000 universitarios han sido beneficiados.
