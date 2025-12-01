El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, afirmó que el Ministerio Público actúa con objetividad y su trabajo no está orientado a perseguir personas, sino delitos. Así lo dio a conocer en Panorama, luego de la sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Tras esta condena, el exmandatario apeló, por lo que el magistrado afirmó que ahora les toca preparar la defensa en segunda instancia. Como se conoce, Martín Vizcarra fue sentenciado por estos delitos cuando era gobernador regional de Moquegua.

“No tenemos nada que ver con la política (...) Nosotros perseguimos delitos, no perseguimos a las personas ni por determinada ideología. Lamentablemente, en estos casos, hubo funcionarios de alto perfil que han cruzado la línea, han cometido delitos de corrupción y que le queda a fiscal, pues investigarlos, llevarlos a juicio y probar la responsabilidad penal”, señaló.

Además, reveló que el proceso de colaboración eficaz permitió sustentar la acusación contra Vizcarra. Empresarios de Obrainsa e ICCGSA, además de personas cercanas al expresidente, proporcionaron testimonios claves a cambio de beneficios penales.

Explicó que en el caso del amigo de Vizcarra, José Hernández Calderón, este aceptó que facilitó los contactos con las empresas beneficiadas para ejecutar las coimas.

Por ello, el fiscal Germán Juárez aseguró que la colaboración eficaz si funciona, pues se pudo demostrar el esquema de pagos ilícitos.

LAVA JATO

En cuanto a la propuesta del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en desactivar Lava Jato, Juárez respondió que esta decisión se debe tomar con responsabilidad, considerando que el grupo ha obtenido importantes resultados.

“El equipo ha tenido casos complejos. Hemos logrado seis sentencias condenatorias. Está el caso de Metro de Lima, Alejandro Toledo, empresario Peñaranda, Ollanta Humala, y ahora el de Martin Vizcarra”, apuntó.