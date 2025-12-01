Al menos cuatro trabajadores del Congreso de la República asisten de manera reiterada al local partidario de Fuerza Popular, ubicado en Santa Beatriz, durante su jornada laboral, pese a estar registrados en planilla y recibir sueldos con fondos públicos.

Cuarto Poder pudo evidenciar el caso de Geraly Ulloa Depaz , quien ingresó al local del partido naranja el 20 de noviembre a las 4:23 p.m., cuando en el Congreso se desarrollaba una sesión plenaria.

Sucede que Gerally figura como técnico de la comisión VRAEM, pero no realizaría sus labores oficiales, pues hasta sus compañeros afirman no conocerla. El dominical mostró incluso que la trabajadora ingresó al local en más de tres ocasiones.

Esta situación se repite con Jorge Llerena Portugal , quien es auxiliar en el despacho de la congresista de Fuerza Popular, Auristela Obando. No acude a su trabajo, pero sí al local del partido naranja.

Al respecto, la parlamentaria, al ser consultada sobre su trabajador, negó conocerlo hasta en tres ocasiones. Ante la insistencia, Obando terminó recordándolo, pero sin detallar su función.

Otro caso que llama la atención es el de Leticia Leiva Baylon , pues figura como Asesora II en el despacho del congresista fujimorista Eduardo Castillo. También fue grabada en el local de Fuerza Popular, incluso coordinando actividades en pleno horario laboral.

Asimismo, se muestra a Carmela Paucará Paxi , quien ocupa el cargo de secretaria nacional de organización de Fuerza Popular. Su nombre, desde febrero de este año hasta octubre, figuró como trabajadora del despacho del congresista Cesar Revilla Villanueva. No obstante, el parlamentario aseguró que ya no trabaja en su despacho, pero respondió que se debería consultar sobre su actual paradero en otra dependencia del Congreso.

Cabe mencionar que los trabajadores son militantes de Fuerza Popular y figuran en planilla del Congreso, recibiendo su sueldo con total normalidad, sin ningún tipo de descuento. No cumplen sus funciones como corresponde, una situación que pone en evidencia posibles irregularidades administrativas.