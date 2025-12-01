El congresista de la bancada socialista, Jaime Quito, aseguró que la sentencia de 11 años contra Pedro Castillo Terrones por rebelión se trata de una persecución política del Poder Judicial y de los sistemas de justicia.

Jaime Quito comunicó que el último viernes visitó al exmandatario en el penal de Barbadillo, donde cumple la condena, y aseguró que este proceso judicial tiene vicios, pues no se concretó el cierre del Congreso y no se levantó en armas.

Afirmó que si Keiko Fujimori hubiera leído una proclama similar, las Fuerzas Armadas y la Policía le habrían escuchado.

“Ninguno de esos delitos que planteó la Fiscalía han sido demostrados. Sacaron debajo de la mesa un cuarto delito que es conspiración para rebelión, pero no se ha dado. Aparte, el procedimiento dentro del Congreso tampoco se dio porque era presidente de la República, es presidente para mí, sigue siendo el presidente elegido por voto popular, que no han querido respetar”, declaró en Canal N.

Como se conoce, Castillo cumple la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de rebelión tras su intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia en diciembre de 2022.

GESTIÓN DE JOSÉ JERÍ

En cuanto al trabajo del actual presidente José Jerí, Quito indicó que continúa haciendo el mismo trabajo que la vacada Dina Boluarte en temas de seguridad.

Sostuvo que no hay resultados, por ejemplo, en el estado de emergencia implementado ante el incremento del crimen organizado. Aseguró que los problemas y demandas de la ciudadanía y de la población siguen siendo los mismos.

“Si uno ve las encuestas, creo que estaban en un determinado sitial, ahora están descendiendo y van a bajar al mismo que estaba Dina Boluarte, considero yo”, manifestó.