El presidente de la República, José Jerí, participó en la Carrera de Confraternidad 4K realizada por el Día del Ejército del Perú, en una jornada que reunió a comandantes generales y personal militar en un ambiente de honor, disciplina y espíritu deportivo.

La actividad inició con el izamiento de la bandera y la entonación del Himno Nacional, como parte del protocolo institucional.

Actividad orientada a fortalecer la integración militar

Según la institución, la Carrera de Confraternidad 4K busca promover la integración, disciplina y participación del personal militar durante las celebraciones por el Día del Ejército.

El evento forma parte de las acciones conmemorativas programadas, destinadas a reforzar la cohesión interna mediante una actividad física colectiva que involucra a miembros de diversas unidades.