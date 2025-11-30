El titular de la Defensoría Nacional de Anticorrupción (DNA), Eduardo Herrera, negó que en el Perú exista persecución política en relación con los procesos y sentencias contra los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra. No obstante, advirtió que sí persisten problemas estructurales.

Como se conoce, Martín Vizcarra recibió 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional. Además, se impuso al exmandatario una inhabilitación por 9 años y una multa de S/94 900.

Por su parte, Pedro Castillo Terrones fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de rebelión tras su intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia en diciembre de 2022. Ambos exmandatarios permanecerán en el penal de Barbadillo.

Ante ello, Eduardo Herrera, explicó que no se trata de persecución política, pero sí hay deformidad en el sistema de justicia, que muchas veces no se puede explicar.

“Yo creo que en el Perú no hay persecución política, lo que existe en algunos casos, y no es en ninguno de estos dos, es una deformidad del sistema de justicia. A veces el sistema de justicia ataca algunas tonteras y no se explica, no se llega a comprender. Casos que no tienen sentido o casos que nunca se exploraron. Casos más comunes como juicios de alimentos, en donde la señora tiene que coimear para que su caso avance, eso es una deformidad”, expresó Herrera en Exitosa.

Es preciso señalar que en el caso de Pedro Castillo, la sentencia también alcanza a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, recibiendo la misma pena del expresidente. Así también, Aníbal Torres Vásquez fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva; mientras de Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena.