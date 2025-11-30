El Gobierno del Perú autorizó la salida del país del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, para viajar a los Estados Unidos entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025, según la Resolución Suprema N.º 271-2025-PCM.El desplazamiento se realiza conforme al Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que regula las autorizaciones de viaje al exterior para funcionarios públicos.

El objetivo central de la visita es sostener una serie de reuniones de alto nivel en la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

Perú expondrá su postura sobre el asilo diplomático

Uno de los ejes de la agenda será la exposición que el canciller realizará el 3 de diciembre ante el Consejo Permanente de la OEA, donde planteará la posición peruana respecto al asilo diplomático y la necesidad de evaluar si la Convención de Caracas de 1954 sigue acorde con el escenario actual.

El tema cobró relevancia tras el pedido de asilo de la ex primera ministra Betssy Chávez en la Embajada de México en Lima, luego de recibir una sentencia de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión en el caso del fallido golpe de Estado. El Ejecutivo ha reiterado su rechazo a otorgarle salvoconducto para abandonar el país.

Reuniones con AS/COA y BID

Además de su intervención en la OEA, Hugo de Zela sostendrá el 4 de diciembre reuniones con representantes del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocadas en promover oportunidades de inversión y cooperación.

Encuentro con el Secretario General de la OEA

El 5 de diciembre, el canciller se reunirá con el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, para abordar temas vinculados a:

asilo diplomático,

funcionamiento del Sistema Interamericano,

seguridad hemisférica,

lucha contra la delincuencia organizada transnacional,

y promoción de inversiones estratégicas.

De Zela había anticipado a mediados de noviembre que este viaje sería clave para fortalecer la asociación estratégica con Estados Unidos y para profundizar la cooperación en asuntos de interés común.

Costo del viaje y reemplazo temporal

La resolución precisa que el desplazamiento tendrá un costo total de 1 760 dólares. Durante su ausencia, el despacho quedará a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.