El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que las elecciones primarias de este domingo, como parte del proceso de Elecciones Generales 2026 (EG 2026), se desarrollan con normalidad en todo el país. En esta jornada participan las organizaciones políticas Partido Aprista Peruano y Renovación Popular, ambas bajo la modalidad de votación de afiliados.

Según un reporte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), con información corroborada por la ONPE hasta las 12:30 horas, se han instalado 555 mesas de sufragio a nivel nacional, de un total previsto de 578.

Seguridad y despliegue operativo

El documento precisa que para garantizar el normal desarrollo de la votación se han desplegado 2 890 efectivos de las Fuerzas Armadas y 976 agentes de la Policía Nacional en locales de sufragio de todo el país.

Asimismo, participan en la jornada 136 personeros de centros de votación y 521 personeros de mesas de sufragio, de acuerdo con el reporte oficial.

La ONPE está a cargo de la organización del proceso y corresponde a las organizaciones políticas promover la asistencia de sus afiliados.

Modalidades de participación y elección de candidatos

En esta votación, las organizaciones políticas que eligieron la modalidad de afiliados seleccionan a los candidatos que los representarán en las Elecciones Generales 2026.

De forma paralela, otras 37 agrupaciones políticas que optaron por la modalidad de delegados realizan este domingo sus jornadas internas para elegir a quienes definirán sus candidaturas. Los delegados electos participarán el 7 de diciembre de 2025 en la jornada organizada por la ONPE, con presencia de personal del JNE.