El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue confirmado como candidato presidencial de Renovación Popular para las elecciones generales del 2026, según el 99.257% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las elecciones internas realizadas este domingo 30 de noviembre.

López Aliaga encabezó la única lista inscrita, acompañado por Norma Yarrow y Jhon Iván Ramos Malpica como primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Para esta jornada de votación, un total de 26.632 afiliados fueron convocados a elegir a sus candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino.

La ONPE instaló 373 locales y 578 mesas de sufragio en todo el país, 43 de ellos ubicados en Lima Metropolitana. En paralelo, otras 37 organizaciones políticas desarrollarán sus elecciones internas mediante la modalidad de delegados.