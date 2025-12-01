El presidente de la República, José Jerí, participó de Adoptatón 2025, una campaña de adopción de mascotas que se realizó este domingo 30 de noviembre en el Parque de la Exposición en el Centro de Lima.

El jefe de Estado anunció que brindará el apoyo a las organizaciones animalistas, a fin de que los animales domésticos si hogares puedan ser acogidos por familias.

Acompañado de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Mirallas, José Jerí se animó a tomar en brazos a varios de los perros que aguardaban por una familia.

La actividad contó con el respaldo de la Fundación Rayito con el apoyo de la Municipalidad de Lima. “¡Ellos merecen una familia para siempre! El presidente de la República, José Jerí, junto con la ministra de Economía, Denisse Miralles, brindaron su apoyo a la labor de las organizaciones animalistas presentes en la Adoptatón 2025”, indicó Presidencia de la República a través de X.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoció la labor de la fundación, que implica sacar a los animales de las calles, para que al menos tengan mejores comodidades.

Cabe mencionar que según la organización no gubernamental (ONG) PROA, en el Perú existen más de 6 millones de perros en situación de abandono, de los cuales 2 millones están en Lima.

WUF Perú advierte que falta una cultura responsable, por lo que llegan estas situaciones de abandono. Entre ellas, pocas esterilizaciones, desinformación sobre comportamiento del animal, escasas leyes y comercio informal.