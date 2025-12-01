Ulises Villegas, alcalde prófugo de Comas, pasó de ser una figura mediática cercana al presidente José Jerí a enfrentar una condena firme de seis años por colusión agravada, debido a las irregularidades en la entrega de una obra inconclusa en Independencia en 2017.

La sentencia lo convirtió en uno de los funcionarios más cuestionados del país.

De acuerdo a un informe “Punto Final”, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó millonarios movimientos vinculados a su empresa UDEL Group, incluido el giro de 59 cheques por S/ 6.5 millones y retiros en efectivo que superan los S/ 5.6 millones, lo que refuerza las sospechas de presunto desvío de fondos y posibles actos de corrupción.

La situación ha generado incertidumbre en Comas ante la ausencia del alcalde, mientras continúa su búsqueda.

En paralelo, el Ministerio Público amplía las investigaciones para determinar si existió una red mayor de corrupción ligada a Villegas y a su actividad empresarial.