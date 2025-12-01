El Gobierno dispuso el envío de cerca de 100 militares y 100 policías adicionales a la frontera Tacna-Arica, con un refuerzo focalizado entre el hito 1 y el hito 10 de la Línea de la Concordia, zona que se ha convertido en el principal punto de presión por el aumento de ingresos irregulares.

Refuerzo

La medida fue anunciada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, tras la declaratoria de estado de emergencia en el límite con Chile.

El Ejecutivo, de esta manera, busca endurecer el control de la franja fronteriza ante el sostenido flujo de migrantes, en su mayoría venezolanos, que salen de Arica e intentan ingresar al Perú fuera de los pasos oficiales.

El despliegue se ejecuta por orden directa del presidente José Jerí, quien dispuso priorizar la presencia del Estado en Tacna debido al incremento de la migración irregular y a las necesidades de seguridad ciudadana.

Tiburcio remarcó que el Gobierno será firme en el control de la frontera y explicó que, de acuerdo con el decreto de emergencia, se ha establecido un mando de operaciones unificado a cargo del jefe de la Región Policial de Tacna, general Arturo Valverde, con apoyo de las Fuerzas Armadas para el patrullaje y la vigilancia.

Las acciones incluyen operativos de control de identidad, detección de requisitoriados, lucha contra el contrabando y la trata de personas, así como la posibilidad de expulsión de migrantes irregulares.

Migración

Desde Chile, Luis Malla, diputado por Arica y Parinacota, saludó la declaratoria de emergencia en Tacna y el despliegue militar peruano, al considerar que ayuda a ordenar la frontera y a enfrentar con mayor firmeza la migración irregular.

El parlamentario impulsa la creación de un corredor humanitario de salida para que los migrantes puedan cruzar territorio peruano únicamente en tránsito hacia sus países de origen, como alternativa a deportaciones masivas y de alto costo.