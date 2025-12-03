El viernes 19 de diciembre, el juez Wilson Verástegui evaluará la solicitud de Keiko Fujimori y otros tres procesados para que se ejecute el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la investigación y la acusación que enfrentan por el Caso Cócteles.

El magistrado del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional pidió apartarse del proceso meses atrás. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó su pedido el 18 de noviembre.

En consecuencia, Verástegui continuó con las diligencias y acogió las solicitudes de los procesados Keiko Fujimori, José Chlimper, Adriana Tarazona y Antonia Gutiérrez –cuatro de los más de 50 sujetos procesales del caso– para dar cumplimiento a lo dispuesto por el TC.

Día clave

El juez Verástegui convocó una audiencia para la mencionada fecha, a las 9:00 a. m. En su resolución, a la que accedió Correo, pidió al TC que le notifique su decisión, pues formalmente desconoce si hay “recurso de reposición y/o solicitud de aclaración alguna” en curso.

“A la fecha, no se registra comunicación oficial, de parte del Tribunal Constitucional, comunicando la sentencia que ahora se solicita su ejecución”, agregó.

El fallo del TC, hecho público el 20 de octubre, declaró fundada por mayoría de votos –cinco contra dos– la demanda de hábeas corpus presentada por Fujimori. Tal decisión anula las resoluciones judiciales que rechazaron, en su momento, los pedidos de la defensa para archivar los delitos de lavado de activos y organización criminal.

Según el TC, la Fiscalía procesó y acusó a la lideresa de Fuerza Popular, y a otros, por supuestos que no eran delito cuando habrían sido cometidos. Por ello, retrotrayó todo el proceso a fase de investigación preliminar.

Al tratarse de una decisión emitida por el máximo intérprete de la carta Magna, se espera que el juez del Décimo Juzgado ejecute lo dispuesto.