La captura de Josselyn Guadalupe Balarezo Moreno reveló una operación destinada a financiar un plan de fuga para Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de “Los Injertos del Cono Norte”, quien cumple prisión en Paraguay, reveló un informe de “Punto Final”.

Según la Policía, la mujer gestionaba el dinero obtenido de extorsiones a transportistas y mototaxistas en Lima Norte, llegando a mover hasta un millón de soles mediante cuentas que ella misma abría y administraba.

Las cámaras de seguridad registraron a Balarezo retirando 50 mil soles el pasado 22 de noviembre, dinero que provenía de víctimas extorsionadas en Comas, Carabayllo y Puente Piedra . Las investigaciones también revelaron que la detenida viajó meses atrás a Brasil para entregar miles de dólares a contactos del cabecilla, confirmando que la red internacional de Erick Moreno seguía operativa pese a su detención.

La policía descubrió además un plan de fuga en coordinación con cómplices, que incluía videollamadas desde el penal paraguayo y la complicidad de un custodio.

Erick Moreno pretendía autolesionarse para ser trasladado a un centro médico y ser rescatado por sicarios peruanos, quienes ya habrían recibido pagos. La captura de Josselyn Balarezo permitió cortar el financiamiento de la organización y alertar a las autoridades paraguayas.