La Fiscalía anunció el inicio de investigaciones preliminares por el presunto delito de peculado doloso, luego de la denuncia sobre la presencia de trabajadores del Congreso en el local de Fuerza Popular durante horario laboral.

El caso se originó tras un reportaje emitido por Cuarto Poder, titulado “Trabajadores fantasma”, que mostró a tres empleados parlamentarios realizando actividades dentro del local partidario.

Tres trabajadores identificados y vínculo con Fuerza Popular

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, reconoció que los tres trabajadores involucrados son de confianza y se encuentran en la planilla del Parlamento. Se trata de Geraly Ulloa, Jorge Llerena y Leticia Leiva.

En declaraciones a Canal N, Galarreta sostuvo que no existe irregularidad en su presencia en el local partidario:

“El trabajo político y partidario es también trabajo congresal porque un congresista es político y tiene un partido”.

“No hay irregularidad en que un asesor acuda a una sede partidaria si así lo solicita su congresista”.

Sostuvo además que los trabajadores no cumplen un horario fijo y pueden realizar coordinaciones políticas bajo la dirección parlamentaria.

Fiscalía ordena diligencias urgentes

La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, dirigida por la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos.

El despacho dispuso que personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional realice diligencias urgentes e inaplazables para esclarecer los hechos denunciados.

Fuerza Popular rechaza acusaciones de “trabajadores fantasma”

Galarreta también negó que se trate de empleados que no laboran o que realicen tareas ajenas a su rol en el Congreso.

“No se trata de trabajadores en ocio o actividades ajenas a su rol”.

Aseguró que la presencia de los asesores en el local partidario responde a coordinaciones internas necesarias para las actividades políticas de los congresistas.

“Si el congresista va a hacer una actividad política el fin de semana, necesita que su equipo coordine con otros (…) Ese es el trabajo aquí y en cualquier parte del mundo”.

Segundo caso vinculado al partido en contexto electoral

Según el reporte, esta sería la segunda investigación vinculada a Fuerza Popular en el marco del proceso electoral, luego de la pesquisa abierta por el presunto uso de una cámara del Parlamento durante un mitin partidario.