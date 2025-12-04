Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, fue captada junto a Miguel Rubio, expareja de Dayanita, en una discoteca limeña, apenas días después de confirmar su separación de Bryan Torres.

El programa América Hoy difundió imágenes de la influencer bailando y compartiendo un box con Rubio la noche del último 3 de diciembre, mientras el salsero ofrecía un show en el mismo local. La cercanía entre ambos generó especulaciones sobre un supuesto nuevo vínculo sentimental.

Durante la emisión, las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionaron la naturaleza del encuentro. En un enlace en vivo, Miguel Rubio intentó restarle importancia al acercamiento, asegurando que solo coincidieron en el lugar y que era la primera vez que conversaban. “Hemos coincidido, es muy guapa y tiene derecho de salir” , indicó.

Sin embargo, ante la presión de las presentadoras, terminó reconociendo que sí hubo “proximidad” y que ambos mantienen comunicación, aunque negó haber bailado con ella pese a los videos mostrados por el programa.

Rubio también aclaró que no tiene una amistad con Bryan Torres y que solo lo conoce “de vista”, descartando cualquier conflicto con el cantante por la situación.

Además, elogió abiertamente a Samahara, calificándola como “muy guapa” e insistió que tiene derecho a divertirse tras el reciente fin de su relación. “Es una niña linda, muy linda. Siempre me ha parecido guapa”, dijo al confirmar que ambos se siguen en las redes sociales.

Según América Hoy, Bryan Torres se encontraba cantando en el escenario de la misma discoteca mientras Samahara y Rubio eran filmados desde un box cercano.

Sin embargo, hasta el momento, ni Lobatón ni el salsero han emitido declaraciones sobre el encuentro o el estado actual de su relación. El único pronunciamiento adicional provino de Bryan, quien sostuvo que, por respeto a sus hijos, evitará comentar respecto a Samahara Lobatón.