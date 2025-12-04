El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, cuestionó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027, al considerar que responde a intereses políticos y no a criterios técnicos.

En entrevista con Canal N, señaló que el Congreso busca atraer votos de mineros informales y artesanales de cara a las elecciones de 2026, sin abordar la raíz del problema ni corregir la informalidad que el propio Estado ha permitido durante años.

Herrera Descalzi advirtió que el Reinfo, tal como funciona, permite a mineros informales comercializar oro sin supervisión ni trazabilidad, lo que facilita el blanqueo del mineral.

Recordó que en gestiones anteriores se redujo el número de registros inactivos y criticó que el Congreso pretenda revalidarlos. Afirmó que esta práctica perpetúa un sistema que no distingue entre minería informal e ilegal y que opera sin controles efectivos del Ejecutivo.

El exministro también lamentó que el Congreso no haya aprobado la ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE), pese a que el Ejecutivo presentó un proyecto elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

Consideró que el Parlamento, con más de cuatro años en funciones, debería priorizar esa norma para evitar que un próximo gobierno tenga que reiniciar el proceso, prolongando aún más la informalidad en el sector.

Finalmente, cuestionó la designación del viceministro de Energía, Luis Bravo de la Cruz, por considerar que no reúne el perfil técnico necesario y denunció que el Ministerio de Energía y Minas se ha convertido en un espacio para cuotas políticas.

Advirtió que la falta de planificación afecta al manejo de recursos mineros, energéticos e hidrocarburíferos, y alertó sobre riesgos futuros en la generación eléctrica del país.