Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia por Avanza País, se pronunció sobre la sorpresiva renuncia de Phillip Butters a la precandidatura presidencial del partido.

En entrevista con Canal N, señaló que no fue informada previamente y que se enteró al mismo tiempo que el resto de la militancia, pues su labor ha estado centrada en la organización interna y la visita a regiones. Aunque evitó comentar los motivos de Butters, admitió que los rumores circulaban desde semanas atrás y remarcó que cualquier diferencia debe resolverse con madurez política.

La legisladora afirmó que la salida de Phillip Butters no altera el proceso interno ni la estrategia partidaria. Sostuvo que el Comité Electoral ya ha designado delegados y que existen mecanismos para reemplazos, mencionando que el congresista José Williams figura como accesitario.

Recordó que el partido tiene hasta el 23 de diciembre para definir sus listas oficiales y aseguró que el trabajo continúa dentro del marco legal y estatutario.

La congresista Paredes ratificó su continuidad como precandidata a la segunda vicepresidencia y al Senado. Además, reiteró su rechazo a una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que perpetúa la informalidad y favorece actividades ilícitas.