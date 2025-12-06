El presidente José Jerí recibió en Palacio de Gobierno a Clíver Huamán, el joven narrador conocido como “Pol Deportes”, cuya historia de esfuerzo y perseverancia se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro frente al estadio Monumental.

El mandatario sostuvo un diálogo con el adolescente y con su familia, quienes viajaron desde Andahuaylas para acompañarlo.

Durante el encuentro, José Jerí destacó el talento de Huamán y se comprometió a brindarle apoyo para impulsar su desarrollo profesional en el periodismo deportivo. Señaló que su disciplina y constancia lo perfilan como una joven promesa de la narración futbolística, oficio que el menor ha desempeñado con creciente reconocimiento en redes sociales.

La familia del joven agradeció la apertura del Ejecutivo y resaltó el interés de Clíver por continuar perfeccionando su trabajo, incluso narrando en quechua, lo que contribuye a la preservación de las lenguas originarias.

El Gobierno destacó que este respaldo busca fortalecer el potencial de un adolescente que se ha convertido en símbolo de superación e identidad cultural.