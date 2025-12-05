El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a pedido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo.

Víctor Polay es investigado por homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso Las Gardenias, que involucra crímenes cometidos entre 1989 y 1992 contra miembros de la comunidad LGBTI.

El Ministerio Público sostuvo que existen graves elementos de convicción, riesgo de fuga y peligro de obstaculización, debido a que el entorno familiar y amical del imputado reside en el extranjero.

La Fiscalía presentó el 24 de noviembre la acusación penal contra Polay y solicitó cadena perpetua, así como la misma medida de prisión preventiva para otros acusados: María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García.

Según la acusación fiscal, integrantes del Frente Nororiental del MRTA, bajo el liderazgo de Lino Manrique, asesinaron a ocho hombres de la comunidad LGBTI en la discoteca Las Gardenias de Tarapoto en 1989. Entre 1990 y 1993, el grupo también habría perpetrado otros homicidios como parte de un plan de “limpieza social” basado supuestamente en la orientación sexual de las víctimas.