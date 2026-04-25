Agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la provincia de Sullana capturaron a cuatro cuatro presuntos integrantes de la organización criminal “Los Lobos”, debido a secuestraron y le exigieron S/2,000 a un ciudadano venezolano.

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Según la Policía, el extranjero de 35 años denunció haber sido interceptado cuando se dirigía a Tumbes en un vehículo y fue obligado a subir a otro carro en la carretera Panamericana Norte, bajo amenazas con arma de fuego y siendo víctima de exigencias económicas, habiéndoles transferido S/ 2,000.

Ante esto, el personal policial ejecutó un operativo, logrando ubicar e interceptar el vehículo en el óvalo de ingreso a la ciudad de Sullana, a la altura de Economax, donde detuvieron a uno de ellos. Luego ubicaron a los otros tres implicados en un hospedaje, ubicado en la avenida Francisco Vegas del distrito de 26 de Octubre en Piura.

Los detenidos fueron identificados como D.G.Y.S. (23), “El Gordo”; G.E.V.C. (23), “Lombris”; J.G.G.C. (21), “Chispas” y J.R.M.R. (27), “Parcero” (venezolano). A ellos les hallaron droga, municiones y celulares.