Luego de una lenta agonía, falleció un joven que fue atacado a balazos por un delincuente cuando se encontraba en el interior de un bar, en el distrito de La Unión, en el Bajo Piura.

El sangriento hecho se registró a las 8:45 de la noche del miércoles en circunstancias en que José Armando Coveñas Sánchez, se encontraba libando bebidas alcohólicas con un grupo de amigos en el interior del bar “El Encuentro”, ubicado en el caserío Monte Redondo, en el distrito de La Unión.

Según las primeras indagaciones policiales, un sujeto llegó a bordo de una motocicleta e ingresó al mencionado bar y sin mediar palabra alguna sacó su arma y disparó a quemarropa contra Coveñas Sánchez, y huyó raudamente en el vehículo que lo esperaba en el exterior.

Mal herido fue auxiliado por un mototaxista, quien lo trasladó hacia el centro de salud, cuyo médico le diagnosticó “herida por proyectil de arma de fuego en abdomen parte baja lado izquierdo más shock hemorrágico”.

Debido a la gravedad de sus heridas fue evacuado de emergencia al hospital Santa Rosa, donde lamentablemente horas después falleció.

Su cuerpo fue llevado a la morgue de Piura para la necropsia de ley respectiva por disposición del Ministerio Público. La familia pidió una investigación para identificar al autor del crimen.