La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro en el marco de una investigación relacionada con una presunta participación en actividades vinculadas a la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial.

La decisión fue emitida por Gloria Arizabaleta, titular de dicho grupo de trabajo legislativo e integrante de la coalición Pacto Histórico. La disposición establece que el mandatario permanezca apartado del cargo hasta el 21 de junio a las 16:00, hora en la que concluirá la jornada electoral.

Según la argumentación presentada por la legisladora, mantener al jefe de Estado en funciones podría afectar el desarrollo del proceso que se sigue en su contra. No obstante, la medida aún requiere la intervención del Senado, instancia que deberá determinar si corresponde su ejecución.

Al conocerse la resolución, Petro se encontraba en Estados Unidos participando en actividades oficiales ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.