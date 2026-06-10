Una persona perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito ocurrido el 9 de junio en la vía que conecta el distrito de Quito Arma con el centro poblado de Ccollccapampa, en la provincia de Huaytará, región Huancavelica.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huancavelica, el accidente se produjo en el sector San Antonio, donde un automóvil Toyota Yaris de color negro se despistó y posteriormente cayó a un abismo de aproximadamente 40 metros de profundidad.

Como consecuencia del siniestro, falleció Jhon Pacheco Paco, de 38 años, quien era el único ocupante de la unidad. Efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Huaytará, con apoyo de pobladores de la zona, realizaron las labores de rescate y el traslado del cuerpo hacia la ciudad de Huaytará.

Las diligencias se desarrollaron con la presencia del fiscal provincial de Huaytará, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.