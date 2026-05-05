Personal de la comisaría de Veintiséis de Octubre, intervino a tres sujetos, entre ellos, un menor de edad, que serían presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Roba Motos de Los Algarrobos”, quienes estarían implicados en el presunto robo de una moto.

El hecho se registró en el asentamiento humano “Las Dalias”, a la altura del hotel Mario Ramos, en el distrito de Piura, cuando personal policial realizaba patrullaje preventivo por la zona y observaron un mototaxi de placa de rodaje 5040-6C, con tres ocupantes, que remolcaba una motocicleta de placa de matrícula 9082-JP, que levantó sospechas.

Los intervenidos fueron identificados como Oscar Jesús E.C. (18), Jeanpier Enrique C.C. (22) y un adolescente de 17 años, quienes indicaron que la motocicleta pertenecía a un primo y que la trasladaban debido a una supuesta falla mecánica, sin embargo, no presentaron documentación que acreditara la propiedad del vehículo.

Minutos después, se hizo presente el propietario del vehículo, identificado como E.P.LL, denunciando que su motocicleta había sido hurtada cuando la dejó estacionada en el exterior de la pollería “El Gato”, ubicada en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, distrito de Veintiséis de Octubre.

Al estar en flagrancia delictiva, los adultos y el adolescente fueron puestos a disposición de la unidad especializada, para continuar con las diligencias de acuerdo con ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.