Agentes policiales del Depincri intervinieron a dos sujetos, sindicados como presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Bolongos”, a quienes les hallaron un arma de fuego y 12 municiones en la provincia de Sullana.

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Las detenciones fueron efectuados la noche del último miércoles por personal del área de secuestros y extorsiones, cuando los individuos se trasladaban por la avenida San Felipe en el asentamiento Jesús María. Ambos fueron identificados como J.P.A.R. (36), “Raras” y F.J.A.R. (39), “Cojo”.

Según las primeras diligencias de la Policía, estos formarían parte de la organización criminal “Los Bolongos” dedicada al sicariato, extorsión y marcaje. Asimismo, investigan si ambos hermanos serían los encargados del cobro del dinero producto de las presuntas extorsiones.