Tres menores de 10, 7 y 4 años de edad resultaron con graves quemaduras tras incendiarse su vivienda cuando dormían en la provincia de Sullana.

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El siniestro sucedió cerca de las 11 de la noche del martes 28 de abril en la cuadra 7 de la calle San Eduardo del centro poblado de Huangalá.

Según los vecinos, el incendio fue provocado por un cortocircuito. En ese momento, la madre no se encontraba en la vivienda debido a que había asistido a su primer día de trabajo en una empresa procesadora de pescado.

Pese a que los vecinos derribaron la puerta para rescatar a los menores, estos ya presentaban quemaduras en el rostro, brazos y otras partes del cuerpo. El niño de 10 años que trató de rescatar a sus hermanos, fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia de Piura, mientras que los otros dos permanecen en el Hospital II-2 de Sullana.

Ante la gravedad de las heridas, los familiares vienen solicitando ayuda económica para costear los medicamentos. Cualquier donación pueden realizarla al Yape 904784935 a nombre de Alexander Quito.