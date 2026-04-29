El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana denunció un presunto próximo copamiento de puestos por parte de militantes de Podemos Perú. Según el gremio, esto evidenciaría un intento de convertir la institución en una agencia de empleos con fines proselitistas. Ante esto, pidieron la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría General de la República.

El secretario general, Carlos Campos Solano, señaló que la renuncia del médico Dante García Juárez, quien estuvo como director por apenas 20 días, habría sido motivada por presuntas presiones o injerencias políticas.

“El doctor García renunció irrevocablemente porque presuntamente hay injerencia política de la cual no estaba dispuesto a aceptar. Es lamentable que los destinos de la Sub Región de Salud se vengan manejando de esta manera”, señaló.

Explicó quiénes estarían detrás de estas presiones. “Presumimos que quienes estarían detrás en esta injerencia política es gente que va a poner el partido político Podemos. También se habla de convertir esta Sub Región de Salud en una agencia de empleos. Por eso (el doctor García), puso su carta de renuncia. Ante esto, nosotros estamos pidiendo el cambio de todos los funcionarios de esta entidad”, dijo Campos Solano.

Pidieron que el gobernador regional Luis Neyra designe al nuevo director, debido a que llevan acéfalos desde hace más de 10 días. “Solicitamos que el gobernador designe al nuevo director. No es posible que una subregión de salud con más de 205 establecimientos no tenga cabeza, o sea, no tenga a un director”, enfatizó.

Tras acatar un paro de 24 horas ayer, los trabajadores anunciaron una nueva medida de fuerza para el próximo martes y miércoles, que incluirá una protesta en la sede del Gobierno Regional en la ciudad de Piura hasta que les solucionen sus pedidos y designen funcionarios idóneos y sin presiones políticas. “Vamos a exigirle al gobernador de una vez por todas que solucione los problemas que tiene la Sub Región de Salud de Sullana, que involucra a las provincias de Paita, Talara y Ayabaca”, dijo Carlos Campos a Correo.

LA INTERVENCIÓN. El pasado 1 de abril, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana intervino esta sede en el sector oeste por la presunta contratación irregular de personal que habría sido favorecido por vínculos o favores políticos.

La diligencia fue desarrollada debido a las denuncias sobre la presunta contratación de personal en esta institución por favores políticos y recomendaciones de gente allegada a instituciones regionales del Estado

Asimismo, investigan las contrataciones que se habrían realizado sin el debido concurso público o siguiendo los procedimientos respectivos para cubrir diversas plazas temporales y violando las normas estipuladas.

Ante las denuncias, un equipo de fiscales anticorrupción en conjunto con agentes de la Dircocor Piura, se constituyeron a dicha sede de la Dirección Sub Regional de Salud que tuvo como objetivo principal el recojo de diversa información crítica en el área de Legajos, donde se procedió a incautar expedientes de contratación y perfiles laborales del personal recientemente incorporado.