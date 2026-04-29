Con pancartas y arengas, decenas de estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) protestaron en el frontis y en el interior del campus del sector oesta de la provincia de Sullana para denunciar el déficit de docentes, deficiencias en la infraestructura y otros hechos que afectan su formación.

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“Lo que estamos denunciando son las deficiencias en la infraestructura que se ve reflejada en el edificio de (la facultad) de Economía. También el hacinamiento en los laboratorios, donde casi se ha duplicado el aforo, cuando no debe ser así”, señaló uno de los representantes de los estudiantes.

Entre las demandas principales figura la falta de docentes especializados y revisar una presunta excesiva contratación de personal administrativo. Asimismo, solicitaron solucionar el colapso del sistema informático, mejorar el servicio del comedor y garantizar que el transporte universitario funcione hasta horas de la noche.

Al respecto, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera informó que sostuvo una reunión con los representantes estudiantiles y acordaron la elaboración de informes con respuesta a las demandas estudiantiles, así como la ejecución de mejoras en equipamiento (instalación de pizarras y proyectores) y el avance del expediente técnico para la compra de tres buses universitarios.

En relación con la gestión docente, informaron que se realizaron concursos para nombramiento y contratación; sin embargo, algunas plazas quedaron desiertas al no cumplir los postulantes con los requisitos. En el caso del nombramiento, estas vacantes serán cubiertas mediante un nuevo concurso público, mientras que para las plazas de contrato se procederá a la invitación de docentes durante el presente semestre académico.