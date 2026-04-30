Diversos sectores de la ciudad de Sullana vienen sufriendo el desabastecimiento de agua potable desde hace más de veinte días. Ante esta situación, los vecinos que denunciaron el deficiente servicio de la EPS Grau, se ven obligados a formar largas colas a pie, en mototaxis o en furgonetas, para abastecerse del recurso vital.

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Entre los afectados se encuentran familias del distrito de Bellavista, asentamiento Sánchez Cerro, urbanización Jardín y otros lugares que culparon a la Eps Grau por este desabastecimiento que es reiterativo.

“Vengo desde la calle Bernal (Bellavista) a abastecernos del agua, porque nos dijeron que iba a llegar (ayer), pero ha sido mentira. Además, hay que formar una larga cola para llenar los recipientes. Es el colmo lo que estamos pasando”, dijo la joven Xiomara Gonzales.

Ante esto, la EPS Grau informó que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Sullana ha paralizado temporalmente sus operaciones, debido a una falla en la línea de media tensión que abastece de energía a la infraestructura. Tras ello, iniciarán el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable en los sectores afectados según su horario habitual.