De más de cinco balazos y frente a diversos transportistas, un mototaxista fue asesinado cuando se encontraba esperando pasajeros en su vehículo en una transitada avenida del asentamiento El Obrero en Sullana.

El atentado ocurrió ayer por la tarde en la intersección de la avenida Circunvalación y la transversal Miguel Checa. Hasta ahí, dos criminales a bordo de una motocicleta atacaron a tiros a Renzo Fabián Jiménez Nole, de 21 años, quien se encontraba sentado en su mototaxi esperando pasajeros.

Según testigos, el copiloto le disparó más de cinco veces, dejándolo sin vida en su vehículo antes de huir con rumbo desconocido y en medio de los gritos de vecinos y transportistas que circulaban por la zona y presenciaron el ataque.

“Él estaba en su mototaxi, como todos los días, porque ese era su paradero. De pronto llegaron y le dispararon. Escuchamos entre cinco y seis balazos y nos hemos metido a las casas”, relató uno de los vecinos de la zona.

Según medios policiales, por la modalidad del ataque perpetrado, se trataría de un ajuste de cuentas.

Recordemos que el pasado 13 de febrero, a una cuadra del crimen (en la Av. Circunvalación y transversal Manuel Rejón), asesinaron al soldador Víctor Alejandro Farfán López (20), cuando iba en su mototaxi con su mamá e hijo, rumbo a su vivienda.