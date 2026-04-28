Dos mujeres detenidas por usurpación en Tingo María

A 30 años de pena privativa de la libertad, fue condenado Hilario Mora Quispe, tras ser hallado responsable de la muerte de su conviviente en abril del 2024. La sentencia fue lograda por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – tercer despacho, representada por el fiscal provincial, Melrin Pozo Campos y la fiscal adjunta provincial, Aurora Paola Roncal Acosta.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2024. Hilario Mora Quispe, habría interceptado y agredido físicamente a su conviviente Antonia Santa Cruz, en el centro poblado de Colpashpampa, distrito de Margos, provocándole la muerte y posteriormente ocultó el cuerpo.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado mantenía constantes conflictos con la víctima debido a una relación sentimental paralela, llegando a ejercer violencia previa. Tras cometer el delito, intentó ocultar el hecho, incluso amenazando a una familiar para que no revele lo ocurrido y obligándola a colaborar en el ocultamiento del cuerpo.

Las diligencias realizadas por el Ministerio Público permitieron recabar elementos de convicción determinantes, que acreditaron la responsabilidad penal del acusado en el delito de feminicidio.

Como resultado, fue impuesto a Hilario Mora la pena de 30 años de pena privativa de libertad, así como el pago de una reparación civil de S/ 50,000.00 a favor de los deudos de la víctima.