Huánuco: en operativo recuperan trimóvil reportado como robado

Dos mujeres fueron detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras del delito de usurpación ilegal de un inmueble, en agravio de un ciudadano, en Tingo María.

Según informó la Comisaría PNP de Tingo María, las intervenidas fueron identificadas como María Betzabeth Neyra Córdova (53) y Yeni Fernández Rengifo (33), quienes habrían participado en la ocupación ilegal de un inmueble.

El hecho fue registrado el 22 de abril, en el centro poblado Supte San Jorge, ubicado en la avenida sector 2 de Mayo, manzana A, lote 6. La denuncia fue presentada por Iván Bernardo Jesús Sánchez (32), quien señaló haber sido afectado por la presunta usurpación de su propiedad.

Tras la intervención policial, ambas mujeres fueron detenidas y puestas a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Leoncio Prado, mientras continúan las diligencias correspondientes.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, a través del fiscal adjunto provincial Pedro Aguirre Espino, quien se encuentra a cargo de las investigaciones.