



Efectivos de la Policía Nacional lograron recuperar un vehículo menor que había sido reportado como robado, durante la ejecución del operativo “Impacto 2026” en la ciudad de Huánuco.

La intervención realizada la noche 23 de abril, bajo el mando del capitán PNP Joseph Salas Rondinel, jefe de la Sección de Emergencia (Seceme) Huánuco.

Según el reporte policial, un trimóvil de placa de rodaje 3668-1W, marca Bajaj, color azul, el cual presentaba una denuncia vigente por hurto de vehículo. El hallazgo se produjo en la avenida Héroes de Jactay, en el distrito, provincia y departamento de Huánuco.

Tras su recuperación, la unidad fue puesta a disposición de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Unipirv) de Huánuco, a fin de continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades informaron que el hecho fue comunicado a la superioridad policial conforme a los procedimientos establecidos.