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Una obra de millonaria inversión que no cuenta con sistema de drenaje pluvial viene generando críticas y descontento entre los ciudadanos. Se trata de la Alameda Perú de Tingo María, recientemente inaugurada en medio de cuestionamientos.

Después de más de tres décadas de espera, la obra fue inaugurada hace una semana con gran despliegue y fue presentada como la “Maravilla de la Amazonía”. Sin embargo, el proyecto, que se inició en 2021 con un presupuesto superior a los 6 millones de soles, terminó costando cerca a los 20 millones tras varias suspensiones.

Pese a la elevada inversión, uno de los aspectos más criticados es la ausencia de un sistema de drenaje pluvial, lo que pone en duda los criterios técnicos y las prioridades en su ejecución, especialmente ante la temporada de lluvias.

Vecinos y especialistas han expresado su preocupación, advirtiendo que esta deficiencia podría ocasionar inundaciones y afectar directamente la infraestructura recientemente entregada. El último viernes 24 de abril, ante varias horas de lluvia, la población de Tingo María, acentuó su descontento al constatar las inundaciones y empozado de sus calles con lodo.

Ante ello, surge la interrogante sobre si se trató de un error en la planificación o de una negligencia al no prever un componente básico para garantizar la durabilidad y funcionalidad de la obra.

Inauguración con alta asistencia

Miles de personas participaron el último viernes en la inauguración de la Alameda Perú, evento encabezado por el gobernador regional Antonio Pulgar y el alcalde de la provincia de Leoncio Prado, Marx Fuentes.

No obstante, el consejero regional por la provincia de Marañón, Dante Tarazona, anunció que solicitará un informe detallado sobre los gastos logísticos y el pago de viáticos realizados durante la actividad.

Según indicó, el presupuesto de la obra habría sufrido un incremento considerable —de más de 9 millones, lo que calificó como desproporcionado frente a las necesidades de otros sectores productivos de la región.

Asimismo, denunció que la gestión regional habría movilizado a cientos de servidores públicos de distintas dependencias para participar en lo que calificó como un “show mediático”, lo que habría generado gastos innecesarios y la desatención de funciones administrativas.

El consejero señaló que incluso trabajadores bajo régimen CAS de proyectos productivos —como café, plátano, bambú y reforestación en Monzón— habrían sido trasladados para asistir al evento. Según su versión, alrededor de 30 trabajadores de este último proyecto dejaron sus labores desde días previos, afectando la atención a los agricultores.