Huánuco: falsifican firmas de fallecidos para cobrar más de S/ 300 mil en capacitaciones ficticias

Un importante golpe al tráfico ilícito de drogas fue asestado por la Policía Nacional en la zona del Huallaga, tras un operativo antidrogas que permitió erradicar extensas áreas de cultivo ilegal y destruir infraestructura destinada al procesamiento de marihuana.

La intervención fue ejecutada por agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Huánuco en los sectores Valle de Acope y Pacrao, distrito de Pinra, provincia de Huacaybamba, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2028.

Durante el operativo, las fuerzas del orden lograron ubicar y neutralizar zonas utilizadas para la producción y acopio de cannabis sativa, destinada a su procesamiento y posterior comercialización ilegal.

IMPORTANTE CANTIDAD

Como resultado, se erradicaron aproximadamente 10 hectáreas de cultivos ilegales, equivalentes a unos 70 mil plantones de marihuana. Asimismo, se destruyó una secadora artesanal y se incautaron 150 kilogramos de marihuana en proceso de secado.

De acuerdo con estimaciones policiales, esta intervención representa una afectación económica de alrededor de 360 mil soles para las organizaciones criminales involucradas.

Las autoridades destacaron que esta acción permitió desarticular un importante enclave de producción de droga, impactando directamente la cadena del narcotráfico en esta zona del país.