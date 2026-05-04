Saul Rivas Márquez fue condenado a 18 años, 6 meses y 26 días de pena privativa de la libertad efectiva como coautor del delito de robo agravado en agravio de M.V.LL. (65 años), propietario del restaurante “El Bijao”. Asimismo, el sentenciado deberá pagar la suma de 7,000 soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a través del Tercer Despacho dirigido por la fiscal Heldy Huaylinos, obtuvo la condena al ser hallado culpable.

Cabe señalar que los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2026, cuando el sentenciado, provisto de un arma de fuego y a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto, interceptó a la víctima para despojarlo de su cadena de oro.

Durante el asalto, el imputado agredió físicamente a la víctima causándole una lesión en la cabeza con la finalidad de arrebatarle la joya que llevaba en el cuello.