El fiscal provincial Rubén Jorge Ordemar Heredia, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, obtuvo que se imponga una condena efectiva contra Edward García Reyes por el delito de robo agravado. La sentencia fue emitida tras una audiencia de adelanto de fallo desarrollada como parte del proceso judicial seguido en su contra.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público logró acreditar que el hecho ocurrió el 17 de febrero de 2025, alrededor de las 18:15 horas, cuando el agraviado fue atacado en la Av. Ramiro Prialé del A.H. Los Jardines, en Paita. El acusado, identificado como Edward García Reyes, lo amenazó con un cuchillo y le robó sus pertenencias tras herirlo.

Gracias al relato del agraviado y a la rápida intervención policial, el acusado fue capturado con los objetos robados y el arma usada en el asalto. En el proceso se valoraron las pruebas testimoniales, periciales y materiales que permitieron sostener la acusación fiscal de manera sólida y coherente.

Producto del trabajo fiscal, el sentenciado recibió una pena privativa de la libertad efectiva de 13 años, 8 meses y 10 días, además del pago de 700 soles por concepto de reparación civil.