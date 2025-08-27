A trece y catorce años de pena privativa de la libertad fueron condenados dos personas por el delito de robo agravado en grado de tentativa, en Piura.

El Juzgado Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Piura, integrado por los magistrados Nancy Tapia Valdiviezo, Juan Carlos Chero Puse y Hilton Raúl Niño (ponente), dictaron sentencia condenatoria de catorce años de pena privativa de la libertad para Glen M. P. y trece años para Edwin J. U. por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con lo actuado en juicio, los ahora sentenciados el pasado mes de mayo, en la avenida principal de la Urb. Santa Margarita de Piura, interceptaron a Y.C.Ch.A para despojarlo de su celular, donde Glen M. P. cogoteó al agraviado amenazándolo de muerte sino le entregaba sus pertenencias, mientras que Edwin J. U. conducía el mototaxi y ante la resistencia de la víctima se bajó de la unidad móvil para participar del robo.

Fueron los pobladores de la zona quienes alertaron a la policía que se encontraba realizando patrullaje, logrando capturar a los imputados, quienes tiraron el celular arrebatado momentos antes al agraviado.