Los jueces del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Piura; Esthela Alva Pantaleón de Yáñez, Hilton Niño Castillo (director de debate) y Juan Chero Puse, impusieron una sentencia condenatoria a Ronny A. V. de 10 años y 6 meses por la comisión del delito de robo agravado.

En la sentencia, que se efectuó a través de la figura de la terminación anticipada, también se impuso una reparación civil de tres mil soles.

Según lo sustentando por Ministerio Público durante el juicio oral, los hechos ocurrieron el 4 de mayo del presente año, cuando la víctima se trasladaba en una mototaxi, que fue interceptada por dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta, quienes hicieron un ademán de tener una arma de fuego, uno de ellos le arrebató a la víctima un equipo de celular, quien fugó con el bien.

La otra persona forcejeó con la víctima quien opuso resistencia y terminaron en el suelo. En ese momento apareció un patrullero donde lograron la detención de Ronny A. V.