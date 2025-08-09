La Fiscalía de Castilla obtuvo una sentencia de 20 años de pena privativa de la libertad contra Anthony García Guerrero (18 años) como autor del delito de robo agravado, en agravio de cuatro ciudadanas en Castilla.

Fue la fiscal adjunta provincial Evelyn Rodríguez quien probó en juicio oral que el pasado 06 de noviembre, el ahora sentenciado, amenazó con un cuchillo y robó sus pertenencias a las cuatro agraviadas.

El primer robo a dos de sus víctimas fue en el óvalo del cruce Av. Chulucanas y el segundo hecho delictivo ocurrió momentos después en el A.H Tacalá a las otras dos víctimas.

García Guerrero fue detenido preliminarmente tras ser intervenido en posesión de bienes reportados como robados; luego de lo cual la fiscal Evelyn Rodríguez obtuvo la medida de detención preliminar judicial y posteriormente la medida coercitiva de prisión preventiva mediante la cual fue recluido en el penal de varones desde fines de noviembre, donde permanecerá hasta el término de su sentencia.