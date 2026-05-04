Personal de la comisaría de Catacaos logró la intervención de 19 personas durante un operativo por el presunto delito de usurpación en un terreno ubicado a inmediaciones de la carretera Panamericana. tramo Piura–Sechura, altura del fundo Zuley.

Según los efectivos policiales, los detenidos, entre ellos hombres y mujeres, estarían implicadas en el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación, en agravio de A. D. C. G., quien manifestó ante la Policía que un grupo de personas habrían ingresado al inmueble y causados daños materiales.

Entre los intervenidos figuran; Jairo V. Ch. (41), Richard V. S. (32), Harold A. R. (35), E. G. B (34), Karin C. A. (39), B. V. R. (29), Luz Ch. M. (48), Diana S. L. (27), J. S. Ch. (46), Katerin Y. J. (25), Sandra L. D. (20), M. V. Ch. (22), C. Ch. A. (25), Greysy C. A. (32), Melissa L. D. (18), D. S. L. (25), Y. L. D. (24), J. Ch. A. (31) y E. G J. E. (38).

Ante este hecho. el caso fue puesto a disposición del personal de la Fiscalía Corporativa de Catacaos para que realice las diligencias correspondientes.